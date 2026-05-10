Аномальной жары не будет: синоптик Гидрометцентра опровергла слухи о температурных рекордах в июне

Синоптик Гидрометцентра России Людмила Паршина опровергла появившиеся в СМИ новости о якобы аномальной жаре, которая должна накрыть всю страну в июне, сообщает РИА Новости. По словам специалиста, распространенные в непроверенных источниках прогнозы не соответствуют действительности.

Как отметила Паршина, температура воздуха в первом летнем месяце окажется лишь незначительно выше климатической нормы — примерно на один градус — и то не повсеместно.

Так, в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах, а также на северо-западе Красноярского края средняя месячная температура будет выше обычных значений на один градус.

В центральных регионах России, включая столичный регион, существенных отклонений от нормы не ожидается. На остальной территории страны температура останется в пределах климатических норм. Исключение составят западные районы Якутии и континентальные территории Магаданской области — там прогнозируется более холодная погода, чем обычно.

Паршина напомнила, что точный и окончательный прогноз на июнь будет опубликован в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра. До этого момента любые громкие заявления о «сорокаградусной жаре» или «аномальных холодах» следует считать не более чем домыслами.

