Ученые разработали метод борьбы с «плохим» холестерином

Американские ученые разработали новый подход к терапии наследственного заболевания, при котором печень не справляется с удалением так называемого «плохого» холестерина, пишет издание LIFE. Метод направлен не на удаление уже образовавшихся липопротеинов низкой плотности, а на предотвращение их появления. Исследование провела команда Медицинского университета Южной Каролины под руководством Стивена Дункана. Результаты опубликованы в журнале Communications Biology.

Новая стратегия воздействует на белок аполипопротеин В, сокращенно апоВ. Именно этот белок необходим для сборки частиц «плохого» холестерина. Если блокировать апоВ, то частицы не могут сформироваться — и холестерин не попадает в кровь в опасной форме.

Ученые отмечают, что такой подход позволяет обойти ограничения существующих препаратов, в частности статинов. Некоторые пациенты с семейной гиперхолестеринемией плохо реагируют на стандартную терапию или вынуждены принимать очень высокие дозы лекарств с серьезными побочными эффектами. Новый метод может стать спасением именно для таких больных.

Эксперименты проводились на так называемых «гуманизированных» мышах — животным пересадили человеческие клетки печени. Это позволило проверить, как метод будет работать именно в человеческой системе, а не только на мышиных моделях. Эффективность подтвердилась. Исследователи считают, что возможность воздействовать на апоВ открывает путь к созданию лекарства, которое будет работать точно и избирательно.

Руководитель исследования Стивен Дункан назвал эту работу квинтэссенцией персонализированной медицины. По его словам, разработано не общее терапевтическое средство, а метод, который учитывает особенности человеческого метаболизма. Это важный шаг вперед в лечении наследственных нарушений липидного обмена.

Пациенты с тяжелыми формами гиперхолестеринемии, которые годами безуспешно пытаются снизить уровень холестерина с помощью диет и обычных лекарств, могут получить реальную надежду.

