«Никакой бюрократии в кошельке»: финансист объяснила простое правило для распределения доходов

Финансист Ольга Гогаладзе предложила простую и понятную формулу для управления личным бюджетом. В интервью «Прайм» она отметила , что доход после уплаты налогов следует делить на три части: 50% уходит на обязательные траты — это оплата жилья, коммунальные услуги, еда, транспорт и другие необходимые расходы. 30% можно потратить на желания: кафе, развлечения, хобби, покупку новой одежды или гаджетов. Оставшиеся 20% следует направлять на сбережения и инвестиции.

Это правило 50/30/20 — хороший старт для новичков, которые только начинают разбираться в личных финансах. Оно не требует ведения множества сложных категорий и помогает снизить риск импульсивных трат. Человек заранее знает, сколько может потратить на удовольствия, не залезая в деньги, отложенные на будущее.

Однако финансист отмечает, что в дорогих городах аренда жилья может превышать 50% дохода. В таком случае следовать правилу становится сложнее. Кроме того, для тех, кто хочет быстро накопить на крупную покупку или создать финансовую подушку, 20% может оказаться недостаточно.

Новичкам все же рекомендуют начинать с классического правила 50/30/20, а затем, когда появится привычка контролировать расходы, постепенно увеличивать долю сбережений.

Существуют и альтернативные методы. Например, можно откладывать фиксированный процент с каждой зарплаты — не важно, 20% или 40%, главное, чтобы сумма была комфортной. Другой вариант — разбивка 60/10/10/10/10, где 60% уходит на обязательные и повседневные траты, а по 10% распределяются на разные цели: накопления, инвестиции, образование, развлечения и благотворительность.

Какой бы способ ни выбрал человек, отмечает эксперт, главное — начать планировать свои финансы. Даже простое отслеживание доходов и расходов помогает избежать долгов и постепенно двигаться к финансовой независимости.

