«Не ложитесь слишком рано»: как проснуться бодрым после майских праздников

Вечером 11 мая многие лягут спать с мыслью: «Завтра вставать ни свет ни заря — и снова на работу». Но попытка лечь в кровать в 21:00 и заснуть до полуночи чаще всего заканчивается бессонницей и утренней разбитостью. Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, как правильно подготовить организм к резкому переключению с праздников на работу и что делать вечером 11 мая.

Главная ошибка — лечь слишком рано

После сбитого режима организм продолжает жить по «праздничному» времени. И если попытаться обмануть его и лечь в 21:00, можно не заснуть до часа ночи, предупредил Роман Бузунов.

«Не ложитесь „слишком рано“. Если ваш режим сдвинут, попытка уснуть в 21-22 часа только усилит бессонницу. Лучше лечь немного позже, но в состоянии реальной сонливости», — посоветовал эксперт.

Что делать вечером 11 мая — пошагово

Сомнолог дал четкий алгоритм на вечер перед рабочим днем:

Снизить свет за 1-2 часа до сна. Приглушенный свет, минимум экранов. Это ускоряет выработку мелатонина.

Сделать «ментальную разгрузку». Записать задачи на завтра, чтобы снизить поток мыслей и не прокручивать их в постели.

Можно ли мелатонин? Да, в небольшой дозе (0,5-1 мг) и строго за 1,5-2 часа до сна он может помочь сдвинуть ритм. Но это вспомогательный инструмент, а не обязательный.

Утро — ключевой момент

Самое важное — правильно начать день, подчеркнул Бузунов. Он посоветовал встать по будильнику, без «еще 5 минуточек», сразу включить яркий свет или выйти к окну; сделать хотя бы пятиминутную зарядку. После этого уже можно выпить кофе.

Стоит ли вставать на час раньше «для разгона»?

Нет, предупредил эксперт.

«Лучше встать в целевое рабочее время. Слишком ранний подъем усилит дефицит сна», — объяснил Бузунов.

Главное правило

«Не пытайтесь „идеально поспать“ — важно зафиксировать правильный подъем. Уже через 4-7 дней организм подтянется к новому режиму», — резюмировал сомнолог.

Превратиться в человека, который просыпается сам за минуту до звонка будильника, можно всего за 14 дней. Секрет — в стабильном подъеме без выходных: две недели подряд нужно вставать в одно и то же время, и организм перестроится сам — начнет просыпаться бодрым ровно за минуту-две до назначенного часа.