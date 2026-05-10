Из руин к пяти куполам: история восстановления храма в Чернянке, который строили всем миром

В 30-е годы прошлого века в поселке Чернянка Белгородской области были разрушены два православных храма. Только в 90-е годы власти разрешили строительство нового, сообщает интернет-газета «Присколье31». Место под него выделил местный житель Игорь Олейников. А первая служба прошла уже 4 декабря 1990 года — в молитвенном доме. Архиепископ Ювеналий дал благословение на возведение церкви. По замыслу храм должен был быть размером 18 на 27 метров с пятью куполами.

Возводили его целых пять лет. Главным попечителем стал Юрий Рудаков. Помогали и предприятия, и простые люди. Например, молокозавод передал приходу автомобиль УАЗ, который очень пригодился в хозяйстве.

Строили всем миром — кто деньгами, кто трудом. Освящение храма состоялось 8 мая 1996 года. В 2008 году на нем установили новые золотые купола, а в прошлом году здание полностью обновили, украсив канонической росписью.

Сегодня в храме хранятся Иверская икона Божией Матери и частицы мощей святых. При церкви работают воскресная школа и молодежное братство. Настоятель выражает благодарность прихожанам и благотворителям за многолетнюю поддержку.

В планах священнослужителей — обновить фасад, переделать крылечки, обязательно сделать удобный пандус для матерей с колясками, а также устроить детскую площадку на прихрамовой территории. Не забыт и забор, который прослужил уже тридцать лет.

Отец Степан, настоятель, говорит: «Дом Божий – этим все сказано». И действительно, главное чудо чернянского храма — не только его возрождение из пепла, но и вера, надежда и любовь, которые несут в него люди.

Храм стоит в центре поселка, собирая прихожан на молитву и добрые дела. И пока жива эта вера – жив и храм. А планы на будущее лишь подтверждают, что жизнь прихода продолжается и крепнет год от года.

