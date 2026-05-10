Небоскребы, роботы и ни слова по-английски: чем удивляет Китай туристов в 2026 году

Китай привлекает туристов своей футуристичной архитектурой, высоченными небоскребами и скоростными поездами, которые преодолевают сотни километров за час. Однако путешественников ждет несколько неожиданных особенностей, о которых лучше узнать до поездки, пишет интернет-портал prokuzbass.ru.

Первое и главное — языковой барьер. Большинство китайцев, даже в крупных городах, не владеют английским языком. Вывески и меню часто написаны только на китайском, поэтому туристам рекомендуют заранее установить на телефон переводчик — некоторые приложения умеют переводить текст через камеру. Еще один проверенный способ — показывать картинки блюд или нужных мест. Местные жители обычно охотно помогают, если понять, чего от них хотят.

С питанием тоже есть нюансы. Европейская кухня в Шанхае стоит довольно дорого. Например, испанское блюдо из риса с морепродуктами может обойтись примерно в 300 китайских юаней (около 3,3 тыс. рублей). А вот местная еда доступна по цене и даже очень вкусная: туристы хвалят китайские пельмени вонтоны, суп с лапшой, паровые пельмени шаомай. Обед в уличной закусочной или небольшом ресторанчике обойдется в несколько раз дешевле европейского.

Технологии в Китае шагнули далеко вперед. Наличные деньги здесь почти вышли из оборота —ими пользуются разве что пожилые люди и иностранцы. Основные способы оплаты — мобильные приложения местных платежных систем, через которые можно переводить деньги, оплачивать такси и заказывать еду. Роботы доставляют заказы в отелях и даже готовят кофе в некоторых кофейнях. Однако иностранные банковские карты принимают далеко не везде. Поэтому туристу лучше иметь при себе немного наличных юаней или заранее разобраться, как привязать свою карту к местному платежному приложению. Сделать это непросто, но возможно.

Наконец, стоит быть готовым к большому скоплению людей. Китай — вторая по численности населения страна в мире. В популярных туристических местах — на пешеходных улицах, у достопримечательностей, в метро — людей примерно столько же, сколько в московском метро в час пик. Это норма для Китая, и удивляться или пугаться не стоит. Лучше планировать маршруты так, чтобы избегать самых массовых мест в выходные и праздничные дни. И помнить: если вы видите очередь — она движется быстро, так как китайцы привыкли к высокой плотности собственного населения.

С учетом этих особенностей поездка в Китай может стать незабываемым приключением в мир будущего, где соседствуют древняя культура и самые современные технологии.

