Почему дети читают плохо, даже если у них высокий интеллект —объясняют ученые

Американские ученые опровергли распространенный миф о том, что дети плохо читают из-за низкого интеллекта, сообщает интернет-портал Science XXI. Масштабный мета-анализ показал: ни уровень интеллекта, ни зрительное восприятие не являются главными причинами проблем с освоением чтения. Исследование провела команда под руководством Даниэля Хаевски из Техасского университета A&M.

Отмечается, что Ученые объединили 50 тысяч корреляций из 137 различных тестов. Такой подход позволил максимально точно измерить вклад каждого умственного навыка в развитие способности читать.

Результаты оказались неожиданными для многих педагогов и родителей. Зрительное восприятие, вопреки популярному мнению, не имеет значимой связи с умением читать. Влияние общего интеллекта (IQ) на чтение оказалось гораздо слабее, чем считалось ранее. Настоящими ключевыми причинами трудностей с чтением стали слуховое восприятие и общие знания о мире.

Слуховое восприятие помогает ребенку слышать и выделять отдельные звуки в словах — это важно для того, чтобы правильно связывать буквы и звуки, то есть для декодирования письменной речи. А знания о мире и богатый словарный запас развивают память, скорость мышления и способность рассуждать. Без этого даже правильно произнесенное слово может остаться непонятым.

Что это означает на практике? Открытие поможет школьным учителям точнее диагностировать проблемы с чтением у конкретного ребенка. Вместо того чтобы списывать неуспеваемость на низкие способности или отсутствие старания, педагог может проверить именно слуховое восприятие и общий кругозор.

Методики коррекции теперь могут быть более целенаправленными: если у ребенка слабо развит фонематический слух — с ним нужно делать специальные упражнения на выделение звуков; если бедный словарный запас — больше читать вслух и обсуждать прочитанное, расширять кругозор.

Для родителей это тоже важная новость. Если их ребенок испытывает трудности с чтением, не стоит сразу винить его в лени или думать, что он недостаточно умен. Проблема, скорее всего, в недостаточно развитом конкретном навыке, который можно и нужно тренировать. И тогда прогресс не заставит себя ждать.

Ученые надеются, что их работа изменит подход к обучению чтению в школах и поможет тысячам детей преодолеть трудности без потери самооценки. Ведь читать — это не только расшифровывать буквы, но и понимать смысл. А для понимания нужны и звуки, и знания о мире. И это гораздо важнее абстрактного коэффициента интеллекта.

