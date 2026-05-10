Где в Подмосковье обновят больше всего крыш в 2026 году: список городов

В 2026 году в Московской области запланирована замена 1 311 крыш многоквартирных домов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев. Работы затронут скатные, плоские и мансардные кровли.

Наибольший объем замены выполнят в Балашихе — 170 крыш, в Люберцах — 134 крыши и в Одинцовском округе — 84 крыши.

«У нас самая большая программа капремонта в стране — более 44 тысяч домов. За 12 лет мы отремонтировали 20 тысяч МКД, заменили порядка 4,5 тысяч лифтов. В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом», — отметил Григорьев.

Он добавил, что сам процесс ремонта выполняется по единому технологическому регламенту, который включает демонтаж старого покрытия и утеплителя, ремонт стропильной системы, устройство гидроизоляции и пароизоляции, монтаж нового покрытия, замену водосточных систем и усиление парапетов.

Работы проводят специализированные подрядные организации, которых контролирует Управление технического надзора капитального ремонта. Завершить все ремонты планируется в 2026 году в соответствии с утвержденными графиками.

