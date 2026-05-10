Даты отключения горячей воды подскажет «Добродел»

Жители Московской области могут заранее узнать, когда в их доме отключат горячую воду. График отключений на 2026 год уже появился в приложении «Добродел», сообщили его представители. Чтобы посмотреть сроки, нужно зайти в раздел «Мой дом».

Для этого нужно открыть приложение и авторизоваться. Затем нужно перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт «Мой дом», указать свой адрес из предложенного списка или добавить новый, нажав кнопку «Добавить адрес». На открывшейся странице будут показаны даты отключения горячей воды, а также плановые сроки отопительного периода.

Если подключить подписку на конкретный адрес, то уведомления о предстоящих отключениях будут приходить заранее. Это очень удобно для планирования домашних дел, ремонта или подготовки к сезонным работам.

Кроме того, в приложении можно добавить сразу до пяти разных адресов. Например, свою квартиру, дом родителей, дачу или жилье пожилых родственников. Таким образом, вся информация о воде и тепле будет всегда под рукой.

