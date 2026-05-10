Не только память: названы главные причины медленной работы смартфона

Многие пользователи сталкиваются с тем, что смартфон со временем начинает работать медленнее. Причин этому несколько, и большинство из них можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, рассказал «Известиям» эксперт Андрей Ржавин.

Первая и самая частая причина — переполненное хранилище. Когда память устройства забита под завязку, системе негде временно сохранять файлы, необходимые для работы приложений. Специалист советует всегда оставлять свободными 15-20% от объема накопителя. Это правило касается как встроенной памяти, так и карт памяти, если они используются.

Вторая причина — приложения, работающие в фоновом режиме. Многие программы запускаются автоматически при включении телефона и продолжают работать, даже если вы ими не пользуетесь. Они потребляют оперативную память и заряд батареи, а также нагружают процессор. Рекомендуется зайти в настройки и отключить автозапуск для всех приложений, которые не нужны постоянно — мессенджеры и некоторые системные службы можно оставить, а игры, редакторы фото и прочие тяжелые программы лучше отключить.

Третья причина — визуальные эффекты. Анимации перехода между экранами, виджеты на рабочем столе и живые обои создают дополнительную нагрузку на графический чип и процессор. Упрощение или отключение этих эффектов заметно ускоряет работу, особенно на старых или недорогих моделях. В настройках для разработчиков можно уменьшить или совсем убрать анимацию.

Четвертая причина — обновления операционной системы. Производители смартфонов выпускают новые версии программного обеспечения, которые часто рассчитаны на более мощное железо. Если установить свежее обновление на старый телефон, он может начать тормозить. В этом случае помогает либо откат системы (если это возможно), либо смирение с тем, что телефон больше не будет летать. Иногда лучше отказаться от обновления, оставив стабильную версию, которая работает без лагов.

Что делать, если телефон уже тормозит? Нужно регулярно очищать кэш приложений — это временные файлы, которые накапливаются в процессе работы. Делать это можно в настройках или с помощью специальных программ.

Также следует перезагружать смартфон хотя бы раз в несколько дней — это освободит оперативную память и закроет зависшие процессы. В сложных случаях можно сделать сброс до заводских настроек. Перед этим обязательно следует сохранить важные данные — фотографии, контакты, документы — на облачный сервис или компьютер. Сброс удалит весь мусор и вернет телефон к состоянию, как из магазина.

Если ни одна из этих мер не помогла, и телефон продолжает работать медленно, перегревается или выключается сам по себе, проблема, скорее всего, в аппаратной части. Это может быть износ памяти, проблемы с процессором или батареей. В таких случаях обновление гаджета (покупка нового) будет более оправданным, чем попытки починить старое устройство.

Ранее эксперт Евгений Вишневский раскрыл главную ошибку, которая убивает аккумулятор за год.