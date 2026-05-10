Не вернут матери: девочка, оставленная в аэропорту Антальи в 2024 году, останется в приемной семье в Подмосковье

Девочка, которую оставили в аэропорту Антальи в 2024 году, продолжит жить в приемной семье в Подмосковье. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Условия проживания, по ее словам, остаются стабильными. Девочка продолжит жить в Павловском Посаде, где ей обеспечены уход и социальная адаптация. Кроме того, органы опеки регулярно проверяют, как адаптируется ребенок.

«Она уже живет в приемной семье. У нее есть мама, папа, сестра, брат. У нее все хорошо. И дальше, я надеюсь, что все будет хорошо», — отметила омбудсмен.

Что касается биологической матери девочки, то ее судьба сложилась иначе. Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы, однако апелляционный суд освободил ее из-под стражи. При этом мать была лишена родительских прав.

Напомним, шокирующий инцидент произошел в октябре 2024 года. Мать ребенка вместе с матерью отдыхала в Анталье, и перед возвращением домой она родила в туалете местного аэропорта. В одном из интервью девушка призналась, что на протяжении девяти месяцев не знала о беременности. По ее словам, когда произошли роды, она была напугана и ничего не поняла. Россиянка оставила младенца в туалете и поспешила скрыться, но девочку нашла уборщица и вызвала полицию.

