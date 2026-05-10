Церкариоз или «зуд купальщика»: чем опасно погружение в теплый пруд?

В теплый сезон многие стремятся искупаться в ближайшем пруду или озере, однако медики предупреждают: купание в мелководных стоячих водоемах с обилием растительности и водоплавающими птицами может привести к заражению церкариозом.

Как отметила в интервью РИА Новости врач-терапевт Алина Ализова, эту болезнь также называют «зудом купальщика». Ее вызывают личинки паразитических червей — церкарии, которые живут в крови уток, лебедей и других водоплавающих птиц. Из яиц гельминтов, попавших в воду с птичьим пометом, выходят личинки. Они внедряются в кожу человека, который купается в таком водоеме. В теле человека паразиты не развиваются и быстро погибают, но вызывают сильную аллергическую реакцию.

«Наибольший риск связан с мелкими и хорошо прогреваемыми водоемами, где вода стоит или медленно движется, а также с местами, где много растительности у берега и есть утки и другие водоплавающие птицы», — сказала Ализова.

Симптомы церкариоза могут появиться через несколько часов, иногда через пару дней. На коже возникает покраснение, мелкие пузырьки, сильный зуд и жжение. Затем появляются волдыри, напоминающие крапивницу. В некоторых случаях у пострадавших поднимается температура, появляются тошнота, рвота, головная боль, бессонница. После выздоровления на коже могут оставаться пигментные пятна.

Особенно тяжело, по словам врача, болезнь протекает у детей. Осложнениями церкариоза могут стать бактериальные инфекции, вызванные регулярным расчесыванием кожи, а иногда и легочные поражения.

Чтобы избежать заражения, рекомендуется не купаться в мелководных прудах со стоячей водой, особенно если там живут птицы или есть густая растительность. Перед плаванием можно использовать репелленты — некоторые из них отпугивают личинок. После купания обязательно нужно принять душ с мылом и насухо вытереться полотенцем.

