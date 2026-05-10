Как устроиться на работу в медучреждение и получить до 128 тыс. рублей

В Подмосковье продолжает действовать программа «Приведи друга», которая поощряет сотрудников медицинских учреждений за приведение на работу новых специалистов. За трудоустройство врача, фельдшера или медсестры можно получить выплату до 128 тысяч рублей, сообщило Министерства здравоохранения Московской области. Точная сумма зависит от специальности привлеченного сотрудника, его квалификационной категории и стажа работы.

Программа уже приносит результаты: с начала года в больницы региона по этой схеме трудоустроились 135 медиков. Из них 60 человек — врачи, а 75 — средний медицинский персонал.

Премия выплачивается не сразу, а в два этапа: 50% от суммы перечисляют сотруднику, который привел друга, сразу после трудоустройства новичка. Оставшуюся половину — после того как проработает три месяца. При этом новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полную ставку. Важное условие: в предыдущие полгода он не работал в государственных медицинских организациях Московской области. То есть переманивать коллег из соседней подмосковной больницы нельзя — нужно приводить тех, кто трудился в других регионах или пришёл из частной медицины.

Кроме программы «Приведи друга», в Подмосковье действуют и другие меры социальной поддержки медицинских работников. Это «Социальная ипотека», программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и ряд других. Подробная информация о всех видах помощи размещена на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что более 26 тысяч заявлений на оформление заключения психолого-медико-педагогической комиссии подали в Московской области.