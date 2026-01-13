Эксперт в области лабораторной диагностики объяснила, почему даже легкие респираторные инфекции могут представлять смертельную угрозу для новорожденных. Врач клинической лабораторной диагностики, директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич в интервью « Ленте.ру » подчеркнула, что иммунная система младенцев крайне уязвима.

Она пояснила, что ОРВИ, которые взрослые и дети старшего возраста часто переносят легко, для новорожденных могут быть фатально опасны. Причина кроется в особенностях иммунитета младенцев: в первые месяцы жизни они практически не имеют собственной иммунной защиты и опираются только на антитела, полученные от матери, которые могут быть нестабильны и не всегда обеспечивают достаточную защиту.

Особую опасность, по словам Станкевич, представляет респираторно-синцитиальный вирус, который у взрослых чаще протекает легко, а у новорожденных нередко приводит к жизнеугрожающим состояниям.

Эксперт отдельно отметила, что заболеваемость респираторными инфекциями среди медицинского персонала, как это могло произойти в случае роддома в Новокузнецке, может стать причиной тяжелых исходов у младенцев.

Она подчеркнула, что все сотрудники, контактирующие с новорожденными, должны проходить расширенный скрининг на носительство респираторных инфекций, поскольку даже минимальные проявления инфекции у взрослого человека для младенца могут оказаться критичными. Для предотвращения трагических исходов при работе с новорожденными принципиально важна точная лабораторная диагностика, позволяющая снизить риск передачи опасных инфекций.