Как сообщает KP.RU , Белый дом, окончательно загнав себя в тупик, принимает оттуда новые и безумные решения. Анатолий Антонов, занимая должность посла РФ в США, выразил свое мнение касательно их.

По его мнению, решение, которое сделал Вашингтон о передаче истребителей F-16, напоминает ничто иное, как несущийся на всех парах поезд без тормозов. Об этом Антонов рассказал на странице в социальных сетях.

Также он отметил, что американское сообщество все меньше одобряет военную помощь Украинскому государству. Все из-за того, что недавно ВСУ потерпели поражение во время наступления.

К слову, дипломат уверен и в том, что Белый дом оказался в тупике, самостоятельно загнав себя туда. Но американские власти видят один выход – принятие «все новых и новых безумных решений».