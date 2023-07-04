Apple анонсирует свой первый автомобиль не раньше 2026 года

Компания Apple продолжает работу над созданием своего беспилотного автомобиля и может выпустить его уже в ближайшие годы. Об этом сообщили CNBC со ссылкой на инсайдера.

По его словам, несмотря на то, что в компании не дают комментариев, касаемо давних слухов о разработке автомобиля, работа над ним все же ведется. По прогнозу инсайдера, в 2026 году Apple только анонсируют свой автомобиль, но не раньше.

Он также сообщил, что компания не планировала замораживать проект, несмотря на сложности. Инсайдер подчеркивает, что говоря о гигантской компании, выпускающей свой автомобиль, не встает вопрос «если», только «когда».

Инсайдер напомнил, что 2 года назад Apple выходила на нескольких производителей авто. Компания общалась с представителями Hyundai и Nissan, чтобы они помогли американцам выйти на рынок.