Несмотря на «погодный армагеддон» и затянувшиеся холода, май в столице обещает быть по-настоящему весенним и зеленым. Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина объяснила, почему обильные осадки апреля, какими бы неприятными они ни казались сейчас, станут залогом буйного цветения в следующем месяце, пишет РИА Новости .

Апрельский план по воде выполнен на 100%

По словам Людмилы Паршиной, апрель 2026 года в Москве оказался крайне щедрым на влагу. К последней декаде месяца в городе уже выпала полная месячная норма осадков.

Текущая погодная ситуация:

Осадки: Москву поочередно накрывают ливни и мокрый снег.

Растительность: Несмотря на заморозки, почва напиталась водой, и в городе уже начала пробиваться первая трава.

Вердикт: Примета «апрель с водой — май с травой» в этом году сработает безупречно. Избыток влаги в почве гарантирует, что как только придет стабильное тепло, столица очень быстро «оденется» в густую зелень.

Каким будет начало мая?

Хотя точные прогнозы на весь месяц строить пока рано, метеорологи предупреждают: переход будет непростым.

Учитывая, что апрель провожает москвичей аномальными холодами и даже снежным покровом (до 5 см к 28 апреля), начало мая может встретить жителей столицы не самой приветливой погодой. Однако накопленный в почве «водный запас» позволит природе расцвести даже при условии прохладного старта месяца.

Скепсис против традиций

Людмила Паршина подчеркнула, что в XXI веке к народным приметам стоит относиться с осторожностью. Метеорология опирается на расчеты моделей и данные спутников, а не только на наблюдения предков. Тем не менее, совпадение природных циклов в этом году делает старую поговорку весьма актуальной.