Апрельский апокалипсис в Подмосковье: снегопад повалили почти 1200 деревьев

Аномальный циклон обрушился на Московскую область, вызвав массовые разрушения. Из-за сильнейшего снегопада и шквалистого ветра на территории региона рухнуло около 1,2 тыс. деревьев. Как сообщает телеграм-канал Mash, в результате инцидентов пострадали семь человек.

Непогода также нанесла ущерб 475 автомобилям. В ряде муниципалитетов произошли перебои с электроснабжением — жители остались без света.

Наибольшее количество осадков — свыше 60 мм — выпало в Шатуре, Сергиевом Посаде и Дмитрове. Самые мощные порывы ветра, достигавшие 20 м/с, зафиксировали в Можайске, Волоколамске и Воскресенске.

Тяжелее всего последствия стихии переживают жители Дмитровского городского округа. Регион накрыла рекордная для апреля погода: атмосферное давление рухнуло до 724,9 мм рт. ст. — такое низкое значение не наблюдалось с 1971 года. Объем выпавших осадков в среднем составил 16 мм, что соответствует рекорду 1880 года. Снежный покров достиг 12 см — как в далеком 1971-м.

Ранее сообщалось о том, что снегопад привел к резкому повышению спроса на такси в Подмосковье.