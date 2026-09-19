Парламентарий из Казахстана оценил организацию выборов в Подмосковье

Заместитель председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Курултая Республики Казахстан Константин Авершин оценил организацию выборов в Подмосковье. Парламентарий посетил Центр общественного наблюдения в составе делегации Парламентской ассамблеи ОДКБ.

В ходе визита Авершин ознакомился с работой Центра общественного наблюдения и после экскурсии поделился впечатлениями. По его словам, отдельные элементы организации избирательного процесса в Подмосковье представляют интерес с точки зрения обмена опытом.

Парламентарий отметил, что делегация обратила внимание на активное участие жителей в выборах. Особенно он выделил молодежь, причем не только тех, кто работает в качестве волонтеров, но и молодых людей среди самих участников голосования.

Во время посещения Центра общественного наблюдения представители делегации общались с участниками процесса и узнавали их мнение о ходе выборов. Авершин подчеркнул, что избирательный процесс проходит интенсивно, а увиденный опыт может оказаться полезным для Казахстана.

Общую организацию выборов в Подмосковье парламентарий оценил положительно, отметив, что увиденное в регионе находится, по его словам, «на очень высоком уровне».

Ранее сообщалось, что Герой России Болилая посетила Центр общественного наблюдения в Одинцове.