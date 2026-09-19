Андрей Свинцов в Одинцове назвал выборы в России образцом для всего мира

Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове и заявил, что российские выборы могут служить примером для других стран. Об этом сообщил сам парламентарий.

«Наши зарубежные коллеги-депутаты ездят по многим странам и наблюдают, как там проходят выборы. Поэтому Россия сегодня образец, образец для всего мира, как нужно проводить выборы. Мы в этой кампании увидели абсолютную свободу по использованию всех законных инструментов для ведения агитации», — заявил он.

Депутат отметил, что в ходе нынешней кампании, по его оценке, участники могли использовать законные инструменты агитации. Он также заявил об открытой работе средств массовой информации и отсутствии замечаний и конфликтов.

Свинцов считает, что избирательная кампания дала гражданам возможность ознакомиться с кандидатами и политическими партиями и определить, за кого голосовать.