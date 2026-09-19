Аккумуляторы, блокноты и матрешки: в Подольске впервые голосующим вручают сувениры

В городском округе Подольск избирательные участки работают в режиме активного голосования. В эти дни организаторы уделяют повышенное внимание гражданам, которые участвуют в выборах впервые, сообщила администрация городского округа.

На участках № 834, 2364 и 2365 одними из первых свой гражданский долг исполнили юные подольчане, недавно отметившие 18-летие. Чтобы подчеркнуть значимость нового жизненного этапа, для впервые голосующих подготовили особые подарки. Молодым людям вручают памятные сувениры: портативные внешние аккумуляторы, фирменные блокноты, стикеры и брелоки в форме матрешек.

Как отмечают члены участковых комиссий, молодежь демонстрирует неподдельный интерес к процедуре. Юные избиратели внимательно изучают бюллетени и задают вопросы. Для многих день голосования превращается не в формальность, а в настоящее событие, которое запомнится надолго. Совершая осознанный выбор сегодня, молодые жители закладывают основу для дальнейшего развития округа и страны в целом.

Участие молодежи в выборах — это залог будущего округа. Избирательные участки в Подольске принимали граждан 18 сентября. С 8:00 до 20:00 участки будут работать 19 и 20 сентября. На участках ждут каждого, кто готов сделать свой выбор.

Ранее сообщалось, что в Химках на 118 избирательных участках проходит акция «Я проголосовал».