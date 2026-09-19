Сожитель убитой участницы «Миссис Россия — Вселенная» из Подмосковья дал признательные показания

Обвиняемый в убийстве жительницы Одинцовского городского округа доставлен в территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области. На допросе мужчина дал следователю признательные показания, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления, сообщило ведомство в канале на платформе «Макс».

Как сообщалось ранее, в июле текущего года родные женщины подали заявление о том, что она пропала без вести. Следственные действия позволили выяснить: последним человеком, с которым потерпевшая поддерживала контакт, оказался ее сожитель. Причем после исчезновения женщины мужчина неоднократно наведывался в квартиру и, по версии следствия, заметал следы преступления.

В рамках поисковых мероприятий фрагменты тела погибшей были найдены в лесополосе. Их туда, согласно материалам дела, доставил обвиняемый.

Уголовное дело об убийстве продолжает расследоваться. Мужчине заочно предъявлено соответствующее обвинение, а мерой пресечения для него стало заключение под стражу. Следственные действия, нацеленные на сбор и закрепление доказательственной базы, не прекращаются.

По информации РИА Новости, погибшая жительница — модель и участница конкурса «Миссис Россия — Вселенная». Мужчина, который признался в убийстве, — ее сожитель.

«Участница конкурса "Миссис Россия – Вселенная" пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково, а 29 июля подмосковный главк СК сообщил, что пропавшую нашли мертвой в лесу в Одинцово. По делу об убийстве женщины был заочно арестован и объявлен в розыск ее сожитель», — говорится в статье РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к семи годам колонии приговорили мужчину, который в пьяной ссоре зарезал знакомого в Мытищах.