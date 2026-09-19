Продажи подержанных автомобилей в августе сократились до 518 тысяч

В августе 2026 года россияне приобрели 518,2 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 8,4% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщили эксперты «Автостата».

Вторичный рынок при этом остается выше отметки в 500 тыс. машин в месяц уже пять месяцев подряд — с апреля. Однако август стал вторым месяцем подряд с отрицательной динамикой в годовом сравнении.

По отношению к июлю продажи также снизились на 5,6%. В июле рынок достиг максимального показателя с начала года — 548,7 тыс. автомобилей.

Несмотря на спад последних двух месяцев, по итогам января–августа вторичный авторынок сохраняет рост. За восемь месяцев россияне приобрели почти 4 млн подержанных легковых машин, что на 2,2% больше результата за аналогичный период 2025 года.