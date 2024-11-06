Арбитраж в Москве рассмотрит 6 ноября вопрос о банкротстве Блиновской

В наступившую среду, 6 ноября, в Арбитражном суде Москвы намечено рассмотрение заявления «королевы марафонов» Елены Блиновской о банкротстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Первоначально судебная заслушание о признании Блиновской банкротом должна была пройти еще в августе, однако тогда заседание было отложено ради ожидания итогов кассационного обжалования. Теперь же препятствий для этого нет.

Сообщается, что на депозит Арбитражного суда Москвы уже поступили необходимые для возможного возмещения будущих судебных расходов 25 тыс. рублей.

«Суд подыскивает арбитражного управляющего, которому в случае начала процедуры банкротства предстоит разобраться с долгами. Поскольку у Блиновской есть дети, суд также привлек к участию в деле органы опеки и попечительства», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что при признании Блиновской банкротом суд введет процедуру реализации ее имущества.