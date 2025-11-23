Арбуз назвали возможным природным афродизиаком

Содержащаяся в арбузах аминокислота цитруллин способствует улучшению периферического кровообращения, что может оказывать положительное влияние на эректильную функцию. К таким выводам пришли специалисты в области диетологии, сообщает «Лента.ру».

Цитруллин участвует в процессах vasodilation — расширения просвета кровеносных сосудов. Этот механизм схож с принципом действия некоторых фармакологических препаратов, применяемых при лечении эректильной дисфункции.

В составе арбузной мякоти также идентифицированы флавоноидные соединения и витаминные комплексы. Эти биологически активные компоненты способствуют снижению оксидативного стресса и могут улучшать показатели сперматогенеза.

Медицинские эксперты подчеркивают, что арбуз не является терапевтическим средством. Продукт может рассматриваться как элемент диетического питания при невыраженных нарушениях половой функции. При серьезных патологиях требуется специализированное лечение.

