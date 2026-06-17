Нападающий «Локомотива» прокомментировал слухи об интересе к нему «Спартака» и «Зенита»

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны других команд. СМИ писали, что нападающего хотят заполучить «Спартак» и «Зенит».

В частности, сообщалось, что красно-белые могут обменять на Воробьева полузащитника Данила Пруцева плюс доплатить железнодорожникам. У нападающего «Локомотива» контракт действует еще год.

«Переговоры о продлении идут. Пока был в отпуске и отдыхал, мы с «Локомотивом» не общались. Теперь будем разговаривать. Информация об интересе других клубов ко мне — всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», — рассказал Воробьев.

В минувшем сезоне Дмитрий Воробьев провел 34 матча за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, в которых забил 12 мячей и отдал семь передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в €6 млн.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб хочет подписать полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна.