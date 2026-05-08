Аренда лошадей под капотом: зачем Volkswagen заставляет водителей платить за мощность каждый месяц

Немецкий автоконцерн изменил подход к реализации технических возможностей своих электрокаров, предложив владельцам моделей ID.3 выкупать дополнительные лошадиные силы за ежемесячный взнос. Об этом сообщает портал techradar.com.

Программное ограничение заводских характеристик

Компания Volkswagen внедрила новую систему монетизации для электрических хетчбэков ID.3 Pro и ID.3 Pro S. Теперь доступ к максимальному потенциалу силовой установки в 228 лошадиных сил (170 кВт) заблокирован на программном уровне. В стандартной спецификации, указанной в конфигураторах, мощность ограничена 201 л. с. (150 кВт), несмотря на то, что технически автомобиль способен на большее сразу после схода с конвейера.

Стоимость и условия активации «апгрейда»

Для разблокировки полной мощности британским клиентам бренда предложено два финансовых сценария. Первый подразумевает регулярную абонентскую плату в размере 16,50 фунтов стерлингов ежемесячно. Второй вариант позволяет получить пожизненный доступ к заводским характеристикам за разовый платеж в 649 фунтов. Эксперты отмечают важный нюанс: при выборе временной подписки и последующей перепродаже электромобиля его производительность автоматически снизится до базовых значений для нового владельца.

Тренды цифровой дистрибуции в автопроме

Решение Volkswagen не является уникальным для индустрии, а лишь подтверждает глобальный тренд на «функции по запросу». Ранее подобные платные улучшения динамики уже внедрили такие бренды, как Tesla, Polestar и Volvo. Производители все чаще рассматривают программное обеспечение как способ получения дополнительной прибыли после совершения сделки купли-продажи, превращая лошадиные силы в цифровой товар.