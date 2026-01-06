«Аренда в рассрочку». Глава демографической комиссии ОП требует ввести массовую льготную аренду для семей

По мнению экспертов, для преодоления жилищного кризиса среди российской молодежи и многодетных родителей необходима федеральная программа субсидируемого найма жилья. Такую позицию в беседе с корреспондентом ТАСС высказал Сергей Рыбальченко, возглавляющий в Общественной палате РФ комиссию по вопросам демографии и защиты семейных ценностей.

Специалист подчеркнул, что масштабное внедрение механизма доступной аренды должно стать ключевым инструментом в решении жилищного вопроса для этих категорий граждан. Однако существующие практики, по его словам, имеют существенный изъян: льготный период часто ограничен несколькими годами, после чего платежи резко возрастают до рыночных. Подобная ситуация, когда государственная поддержка неожиданно прекращается, ставит семью перед сложным финансовым выбором и может свести на нет весь первоначальный положительный эффект.

В качестве решения Рыбальченко предлагает целостную модель распределенной ответственности, где расходы на жилье разделяются между государством и работодателем. Например, компания, трудоустраивающая молодого специалиста, могла бы взять на себя часть расходов на аренду жилья. В обмен на эту социальную инициативу бизнес мог бы получать налоговые преференции, формируя свой «социальный капитал».

Эта система, как пояснил эксперт, может иметь гибкий и мотивирующий характер. Предполагается, что после заключения брака пара получает поддержку от предприятия на определенный срок (скажем, два года). Если в этот период рождается ребенок, к помощи подключается государство, усиливая меры поддержки. Если же этого не происходит, семья постепенно берет полную финансовую ответственность за свое жилье на себя. Таким образом, программа не только решает сиюминутные задачи, но и создает дополнительные стимулы для демографического роста.

