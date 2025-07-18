Арестован IT-миллиардер и сооснователь компании IBS Сергей Мацоцкий

Сооснователь одной из крупнейших российских IT-компаний IBS и основатель «ГС-Инвест» Сергей Мацоцкий арестован по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом стало известно Mash.

Как пишет «Ъ», Мацоцкого также объявили в международный розыск. Соответствующее решение принял Басманный районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена.

Следователи считают, что предприниматель передал крупную сумму денег должностному лицу в рамках коррупционной схемы. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ, которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Бизнесмен, чье состояние оценивается в 14,5 млрд руб., долгое время занимал 18-е место в рейтинге самых богатых IT-миллиардеров России. После выхода из IBS в 2020 году он создал «ГС-Инвест», специализирующуюся на разработке программного обеспечения (ПО) и интеграционных решениях. Кроме того, Мацоцкий входил в совет директоров «Вымпелкома».

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы отправил под стражу бывшего руководителя военно-строительного управления и советника генерального директора АО «Оргэнергострой» Вадима Выгулярного.