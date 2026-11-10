Глава МИД Чехии перебрал с русофобией: звезда НХЛ Нечас осудил слова министра своей страны
Звезда НХЛ Нечас осудил главу МИД Чехии после его слов о российских хоккеистках
Фото: [НХЛ]
Чешский нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас осудил министра иностранных дел своей страны Петра Мацинку за его слова о российских хоккеистках.
Мацинка сказал, что Чехия не будет выдавать визы россиянкам для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею, заявив, что турнир «вполне обойдется без участия команды российских мужеподобных девушек».
«Ого. Как кто-то мог такое сказать?» — написал Нечас в соцсетях.
Позже Мацинка принес неловкие извинения, рассказав, что его захейтила даже собственная жена. Госпожа Мачинкова пообещала отдать дочь в хоккейную секцию и заставить мужа водить ее туда.
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