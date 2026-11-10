Глава МИД Чехии перебрал с русофобией: звезда НХЛ Нечас осудил слова министра своей страны

Звезда НХЛ Нечас осудил главу МИД Чехии после его слов о российских хоккеистках

Культура и спорт

Фото: [НХЛ]

Чешский нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас осудил министра иностранных дел своей страны Петра Мацинку за его слова о российских хоккеистках.

Мацинка сказал, что Чехия не будет выдавать визы россиянкам для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею, заявив, что турнир «вполне обойдется без участия команды российских мужеподобных девушек».

«Ого. Как кто-то мог такое сказать?» — написал Нечас в соцсетях.

Позже Мацинка принес неловкие извинения, рассказав, что его захейтила даже собственная жена. Госпожа Мачинкова пообещала отдать дочь в хоккейную секцию и заставить мужа водить ее туда.

Ранее WTA отменила традиционное коллективное фото теннисисток перед Итоговым турниром из-за украинки Элины Свитолиной, которая не сочла для себя возможным оказаться в одном кадре с белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Миррой Андреевой.

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