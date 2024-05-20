Арестованный земельный участок в Московской области будет выставлен на повторные торги

Торги по извещению 1 состоятся 23.05.2024 в 12:00.

Дата окончания приема заявок 21.05.2024 до 11:00.

Дата начала приема заявок 08.05.2024

Извещение № 1 повторные торги (арестованное заложенное недвижимое имущество)



1.Земельный участок пл. 56260 кв. м., расположенный: Московская обл, Шаховский р-н, сп. Степаньковское, у д. Дубровино, к/н 50:06:0070302:75, Н/ц 916640р. Собственник: Шелухин И. В. П.81-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник,

предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru,

http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru