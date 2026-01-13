«Невменяемый, но вменяемый для апелляции»: кислотный маньяк из Монино через суд хочет снизить выплаты своей жертве

В Подмосковье разворачивается шокирующая судебная тяжба между жертвой жестокого преступления и ее обидчиком, передает телеграм-канал Baza.

Андрей Сулейманов, признанный невменяемым и находящийся на принудительном лечении в психбольнице №2 им. Яковенко, через суд требует сократить размер компенсации, которую он должен выплатить девушке. В 2024 году мужчина облил ее кислотой.

Пострадавшая рассказала, что после нападения перенесла пять операций. Из-за поврежденных век она физически не может сомкнуть глаза и вынуждена спать с открытыми.

Травмы лишили россиянку работы репетитором по английскому языку. Теперь ее матери приходится помогать ей выплачивать ипотеку. Суд обязал Сулейманова выплатить девушке 3 млн руб., однако на руки она получила лишь около 200 тыс. руб.

В конце сентября девушку вызвали в суд: находящийся в больнице Сулейманов подал апелляцию с требованием уменьшить компенсацию до 400 тыс. руб.

Выяснилось, что в психбольнице был собран врачебный консилиум, который заключил, что пациент способен осознавать свои действия при оформлении нотариальной доверенности. После этого в учреждение пригласили нотариуса, который оформил документ на ведение судебных дел — конкретно для иска о снижении выплат.

Пострадавшая обращалась с требованиями проверки в Министерство здравоохранения, Минюст Подмосковья и прокуратуру, но ведомства ответили, что действия Сулейманова — законны.

Девушка отмечает, что у ее обидчика есть источники дохода: он получает пособия, а его мать сдает его арестованную квартиру. Теперь пострадавшая ожидает следующего судебного заседания, где будет решаться вопрос о сокращении и без того неполной компенсации за причиненные страдания.

Ранее сообщалось об опасном «ресторанном маньяке», который избивает женщин в премиум-барах Москвы.