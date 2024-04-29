Армия России освободила Семеновку в ДНР
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Российские войска в ходе штурма вражеских позиций полностью освободили находившийся все последние годы под оккупацией киевского режима населенный пункт Семеновка в ДНР, заявили в Минобороны.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, участие в освобождении Семеновки принимали подразделения группировки войск «Центр».
В настоящее время проводится зачистка территории. В сетях появилось видео возружения над Семеновкой российского триколора.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.