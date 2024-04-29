Российские войска в ходе штурма вражеских позиций полностью освободили находившийся все последние годы под оккупацией киевского режима населенный пункт Семеновка в ДНР, заявили в Минобороны.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, участие в освобождении Семеновки принимали подразделения группировки войск «Центр».

В настоящее время проводится зачистка территории. В сетях появилось видео возружения над Семеновкой российского триколора.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.