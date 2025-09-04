Публикация указывает, что, несмотря на определенный прирост молодежи, вступающей в регулярные войска, эти показатели недостаточны для компенсации кадровых потерь. Статистика министерства обороны за отчетный период демонстрирует отрицательный баланс: на службу поступило 13 520 человек, тогда как уволилось 14 020 военных.

Парадоксально, но на этом фоне был зафиксирован значительный рост интереса к военной карьере — количество поданных заявок увеличилось на 43,2% в годовом исчислении. Однако, как отмечает пресс-служба оборонного ведомства, даже этого оказывается недостаточно.

Официальный представитель министерства признал, что правительство на протяжении последних 14 лет систематически не справляется с планами по рекрутингу. Нынешняя администрация унаследовала эту сложную проблему от предыдущего кабинета консерваторов, но заверила, что предпринимает активные шаги для изменения негативной динамики.

