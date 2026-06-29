Странные метки у двери: кто и зачем метит жилье перед отпуском в многоквартирных домах

Специалисты по безопасности рассказали, по каким косвенным признакам можно понять, что жилье попало в поле внимания злоумышленников, и какие меры защиты наиболее эффективны. Специалисты в сфере охраны и безопасности перечислили признаки, которые могут указывать на повышенное внимание злоумышленников к квартире или частному дому. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Признаки подготовки квартирной кражи

Специалисты по безопасности отмечают, что сегодня преступники ориентируются не столько на само жилье, сколько на образ жизни и привычки владельцев. При этом частные дома подвергаются наибольшему риску. Подозрительными сигналами являются повторяющиеся беспричинные звонки в домофон, скопление неизвестных лиц возле подъезда или на придомовой территории, а также припаркованные незнакомые автомобили. Кроме того, злоумышленники могут фотографировать двери, камеры наблюдения, ворота и участки.

Как действуют злоумышленники

Преступники проверяют, пустует ли квартира, оставляя рекламные листовки или метки на почтовых ящиках и дверях. Тревожным признаком эксперты называют внезапные поломки замков, включая электронные механизмы. Чаще всего добычей грабителей становятся деньги, ювелирные изделия, гаджеты и дорогие часы. Из частных домов воры также могут похитить садовую технику, электроинструменты, генераторы и квадроциклы.

Защита от преступников

Для предотвращения краж эксперты советуют не впускать незнакомцев и оборудовать жилье видеодомофонами с удаленным доступом, современными замками и тревожными кнопками. Владельцам частных домов дополнительно рекомендуется установить охранную сигнализацию, датчики проникновения на ограждение и завести собаку.