В подмосковных Люберцах определились лучшие юные стрелки России

В подмосковных Люберцах прошло первенство России по практической стрельбе из пневматического оружия, в котором приняли участие более 450 юных спортсменов. По итогам соревнований определились победители в пяти классах — основными были две возрастные группы: от 11 до 16 лет и от 16 до 20 лет.

Лучше стрелки попадут в сборную России и представят страну на международных турнирах. Один из них — Матвей Балуев из Алтайского края, который занимается стрельбой два с половиной года. Ему удалось стать чемпионом России 2026 среди юношей 11–16 лет.

Вице-президент Федерации практической стрельбы России Станислав Вайнштейн подчеркнул, что соревнования стали самыми крупными состязаниями по пневматике в этом году. По словам главного судьи первенства Дмитрия Хомулло, уровень подготовки детей заметно растет.

Среди лучших участников — представители Бурятии, Воронежа, Московской области и Крыма. Ветеран группы «Альфа» и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин подчеркнул, что этот спорт воспитывает в детях самодисциплину и способность преодолевать себя. Награды победителям вручили трехкратная чемпионка мира по стрельбе Мария Гущина и основатель фонда СВР Владимир Соловьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.