Сладости Ferrero исчезнут из магазинов уже совсем скоро

Сети «Пятерочка» и «Перекресток», входящие в группу X5, прекратили закупки продукции Ferrero, включая Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher и Tic Tac. Источник, близкий к компании, сообщил, что поставки были остановлены на фоне разногласий с производителем, пишет РБК.

Причины конфликта

В X5 заявили, что отпускные цены со стороны производителя оказались чрезмерно высокими. По оценке компании, заявленная доходность Ferrero существенно превышает маржу ретейлера, который при этом несет расходы на логистику и инфраструктуру. В сети подчеркнули, что не готовы компенсировать такой дисбаланс за счет собственных средств или конечных покупателей.

Затронутые бренды

Ограничение касается продукции российской структуры Ferrero, включая популярные сладости Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac и Bueno. Эти бренды занимают значимую долю в кондитерском сегменте массового спроса.

Запасы и возможные последствия

В X5 уточнили, что текущих запасов продукции хватит примерно на чуть более чем один месяц. После этого товары могут постепенно исчезнуть с полок, если поставки не будут возобновлены.

Позиция и дальнейшие переговоры

Компания X5 заявила о готовности к диалогу и возвращению к сотрудничеству при пересмотре коммерческих условий. Параллельно ретейлер рассматривает расширение сотрудничества с российскими и зарубежными поставщиками кондитерской продукции.

Контекст рынка

Ранее X5 уже приостанавливала закупки продукции крупных международных производителей из-за ценовых разногласий. Среди подобных случаев упоминалось прекращение отгрузок товаров Mars, что также стало следствием спора о принципах ценообразования.