Аномальная погода в Сибири: синоптики предупреждают о шторме и жаре

В регионах Сибири в конце июня и начале июля прогнозируется аномальная жара до 35 градусов. Погода будет сопровождаться грозами, ливнями, градом и сильными порывами ветра, пишет ТАСС.

В конце июня и начале июля в ряде регионов Сибири ожидается резкое повышение температуры воздуха до 35 градусов. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах. Погодные условия будут нестабильными и местами опасными из-за сильных осадков и шквалистого ветра.

Алтайский край и Республика Алтай

В Алтайском крае в течение недели установится жаркая погода с температурой выше 30 градусов. Ночью прогнозируются кратковременные дожди, во второй половине недели ожидается облачность.

В Республике Алтай температура воздуха будет достигать 32–35 градусов. К концу недели прогнозируется смена облачной погоды на более ясную.

Кемеровская и Новосибирская области

В Кемеровской области температура составит от 25 до 33 градусов. До середины недели ожидаются дожди и ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В Новосибирской области жара сохранится до начала июля. Максимальные значения достигнут 34 градусов. Также прогнозируются грозы, дожди и усиление ветра до 22 метров в секунду.

Томская область и пожароопасная обстановка

В Томской области сохраняется высокая пожароопасность, связанная с жарой и грозами. В регионе уже действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Температура будет колебаться от 23 до 30 градусов и выше. В течение недели ожидаются ливни, грозы и сильный ветер, но к концу периода возможны кратковременные прояснения.

Омская область и Красноярский край

В Омской области в начале недели ожидается жара до 32 градусов, грозы, дожди и местами град. Затем возможно кратковременное похолодание с последующим ростом температуры до 30 градусов.

В Красноярском крае прогнозируются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами свыше 25 метров в секунду. На севере региона сохраняется высокая пожарная опасность при температуре около 30 градусов.

Иркутская область и Тува

В Иркутской области ожидаются ливни, грозы и высокая пожарная опасность. Температура воздуха в отдельных районах достигнет 30 градусов.

В Туве в течение недели сохранится переменная погода с осадками и температурой до 33 градусов. На Байкале прогнозируются кратковременные дожди, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду.