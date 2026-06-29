С июля в России резко меняются правила: что ждет мигрантов и родителей
РИАН: с 1 июля банки получат доступ к кредитным данным для борьбы с мошенниками
С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые нормы, касающиеся миграционной политики, банковского контроля и защиты финансов несовершеннолетних. Существенно увеличиваются государственные пошлины. Об этом пишут РИА Новости.
С 1 июля 2026 года в России начинают действовать новые законодательные изменения, направленные на усиление миграционного контроля, противодействие мошенничеству и повышение прозрачности финансовых операций несовершеннолетних. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Меры против мошенничества и контроль счетов подростков
Банки и микрофинансовые организации получат расширенный доступ к данным бюро кредитных историй. Это позволит эффективнее выявлять и предотвращать мошеннические операции.
Кроме того, родители смогут получать информацию о счетах и вкладах детей в возрасте от 14 до 18 лет, что обеспечит дополнительный контроль за финансовыми действиями подростков.
Изменения в миграционных пошлинах и ответственности
С июля значительно увеличиваются государственные пошлины для иностранных граждан. Оформление гражданства вырастет с 4200 до 50 000 рублей, разрешение на временное проживание — с 1920 до 15 000 рублей, вид на жительство — с 6000 до 30 000 рублей.
Также ранее были введены нормы об ответственности за уклонение от медицинского освидетельствования и подделку документов о состоянии здоровья.
Позиция властей
По словам Вячеслава Володина, принятые меры направлены на повышение безопасности в стране, совершенствование миграционной политики и защиту граждан от финансовых преступлений.