С июля в России резко меняются правила: что ждет мигрантов и родителей

С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые нормы, касающиеся миграционной политики, банковского контроля и защиты финансов несовершеннолетних. Существенно увеличиваются государственные пошлины. Об этом пишут РИА Новости.

С 1 июля 2026 года в России начинают действовать новые законодательные изменения, направленные на усиление миграционного контроля, противодействие мошенничеству и повышение прозрачности финансовых операций несовершеннолетних. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Меры против мошенничества и контроль счетов подростков

Банки и микрофинансовые организации получат расширенный доступ к данным бюро кредитных историй. Это позволит эффективнее выявлять и предотвращать мошеннические операции.

Кроме того, родители смогут получать информацию о счетах и вкладах детей в возрасте от 14 до 18 лет, что обеспечит дополнительный контроль за финансовыми действиями подростков.

Изменения в миграционных пошлинах и ответственности

С июля значительно увеличиваются государственные пошлины для иностранных граждан. Оформление гражданства вырастет с 4200 до 50 000 рублей, разрешение на временное проживание — с 1920 до 15 000 рублей, вид на жительство — с 6000 до 30 000 рублей.

Также ранее были введены нормы об ответственности за уклонение от медицинского освидетельствования и подделку документов о состоянии здоровья.

Позиция властей

По словам Вячеслава Володина, принятые меры направлены на повышение безопасности в стране, совершенствование миграционной политики и защиту граждан от финансовых преступлений.