Калининградская область плавится: жара на улице достигла +52 градусов
НИА-Калининград: Калининградская область пережила жару до +52 градусов
В регионе зафиксирована аномально высокая температура на солнце, достигавшая 52 градусов. После грозы и краткого похолодания ожидается постепенное возвращение к привычной летней погоде, пишет НИА-Калининград.
Аномальная жара в Калининградской области
Жители Калининградской области столкнулись с непривычно высокой температурой воздуха, связанной с европейской жаркой воздушной массой. Для региона с морским климатом такие значения стали заметным отклонением от нормы и вызвали ощутимый дискомфорт.
Температурные рекорды на побережье
В Светлогорске на солнце термометры показывали до 52 градусов. Такие значения зафиксированы в условиях прямого солнечного нагрева и стали одним из наиболее заметных показателей текущей волны жары в регионе.
Ночная гроза и краткое облегчение
Ночью в Калининграде прошла гроза, которая временно снизила температуру до примерно 23 градусов. Однако уже в дневное время воздух снова прогрелся, достигнув около 26 градусов при умеренном северо-западном ветре.
Прогноз на ближайшие дни
Синоптики ожидают постепенное снижение температуры. Уже к 30 июня максимум составит около 23 градусов, а с начала июля вернутся дожди и более привычные для региона значения в пределах 17–20 градусов.