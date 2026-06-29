В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 29 июня, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Шатурском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 30 июня и 1 июля, на большей части территории Московской области спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +15-31 градусов, ночью — плюс 11-19. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.