Арт-объект в виде комара появился на территории бизнес-центра в Шатуре

На территории бизнес-центра «Возрождение» в Шатуре был представлен новый арт-объект, который появился благодаря инвестициям местного бизнесмена Михаила Бобкова.

Михаил Бобков продолжает удивлять горожан своей креативностью. В управлении инвестиций и экономического развития администрации городского округа Шатура сообщили, что представитель бизнес-сообщества принимает активное участие в социально-значимых мероприятиях и событиях муниципалитета, предлагает нестандартные решения и проекты. У многих жителей они вызывают положительный отклик.

Теперь на территории бизнес-центра в Шатуре появился новый арт-объект — Комар. Скульптура несомненно будет гармонировать с Мухой и Деревом, которые уже вызывают улыбки даже у многих местных скептиков. Оригинальные идеи предпринимателя создают возле бизнес-центра уникальное пространство.

Комар — представитель экосистемы, широко известный в Подмосковье и соседних регионах. Отметим, что арт-объекты необязательно должны нести глубокий смысл. Иногда они могут просто поднимать настроение, оставляя положительные эмоции у жителей и гостей округа.