ИИ-редактор и кузнец: в Подмосковье назвали самые необычные вакансии
Самые необычные вакансии назвали в Московской области
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве социального развития Московской области рассказали о самых необычных вакансиях, доступных в регионе. Всего в Подмосковье открыто порядка 114 тыс. вакансий.
Так, в числе необычных вакансий — редактор текстов для обучения нейросетей, береговой матрос, хормейстер, кузнец и виварщик.
В области зарегистрированы около 5 тыс. безработных. Уровень безработицы составляет 0,1%. Подмосковье остается регионом с самым низким уровнем регистрируемой безработицы.
Удовлетворение потребности российской экономики в специалистах за счет вовлечения граждан в работу соответствует целям нацпроекта «Кадры».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития ИИ-проектов.