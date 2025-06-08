Артем Садула проконтролировал ремонт водозаборного узла в округе Пушкинский

Председатель Совета депутатов Пушкинского округа Артем Садула 5 июня провел проверку хода ремонтных работ на водозаборном узле № 12, обеспечивающем чистой водой около 25 000 жителей. Объект, построенный еще в 1960 году, требует модернизации из-за значительного износа оборудования и инфраструктуры.

В рамках реконструкции производительность узла увеличится в 2,5 раза – до 6300 м³/сутки. Это позволит стабилизировать напор воды и улучшить ее качество за счет новой станции водоподготовки.

«Это не просто ремонт – это инвестиция в здоровье и комфорт наших семей!» - отметил Артем Садула, добавив, что органы власти продолжают создавать современные условия для жителей округа Пушкинский.

Проект предусматривает строительство двух новых павильонов для артезианских скважин, замену оборудования и трубопроводов в трех скважинах, ремонт здания насосной станции и резервуаров чистой воды, а также обновление ограждения, инженерных сетей, водоводов и кабельных линий.