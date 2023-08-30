Артистка Анна Нетребко пожаловалась на ухудшение состояния

Как сообщает издание «Утро.ру» , сейчас жизнь Анны Нетребко складывается непросто из-за множества концертов, которые сопровождаются жестким графиком и частыми перелетами.

Несмотря даже на отмену нескольких выступлений, организм артистки не справляется. Недавно оперная певица Анна Нетребко написала на своей странице в социальных сетях, что ее «слегка подкосило».

Однако подготовку к предстоящим выступлениям никто не отменял. Напомним, что они состоятся уже в начале следующего месяца в Италии и Австрии. Приглашенные поклонники убеждают певицу беречь себя и почаще отдыхать. Они отметили, что здоровье – самое главное. От фанатов почти не скроешь, насколько много энергии артистка отдает любимой публике.