Артур Гарибян выступил на Всероссийском Форуме с докладом о трансформации надзора в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян выступил на Всероссийском Форуме контрольных органов с докладом о трансформации надзора в Подмосковье.
«Сегодня я говорил о человекоцентричности. Это значит уметь распознавать потребность до ее преобразования в запрос. Неопределенность – событие нулевого горизонта, как сказал Герман Греф. Сейчас надзор находится в состоянии неопределенности, отсюда - увеличивается вероятность неожиданных событий. Надзор должен подключаться на стадии планирования. Тогда горизонт перестает быть нулевым», - отметил министр.
Он также рассказал об инспекторе будущего, о том, как искусственный интеллект уже помогает в работе инспекторов, от сбора и анализа данных до принятия решений и как это будет в ближайшем будущем.