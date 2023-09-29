Артур Гарибян выступил на Всероссийском Форуме с докладом о трансформации надзора в Подмосковье

«Сегодня я говорил о человекоцентричности. Это значит уметь распознавать потребность до ее преобразования в запрос. Неопределенность – событие нулевого горизонта, как сказал Герман Греф. Сейчас надзор находится в состоянии неопределенности, отсюда - увеличивается вероятность неожиданных событий. Надзор должен подключаться на стадии планирования. Тогда горизонт перестает быть нулевым», - отметил министр.