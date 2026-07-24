Асфальт плавится: на трассах Челябинской области экстренно останавливают фуры
РСЧС: на трассах Челябинской области экстренно останавливают фуры из-за жары
Экстремально высокая температура воздуха вынудила экстренные службы ввести временные ограничения для тяжеловесного автотранспорта в Челябинской области. Чтобы уберечь асфальтовое покрытие от деформации, движение тяжелых фур по ключам федеральным трассам приостановлено, пишет URA.RU.
Причины и временные рамки ограничений
Власти региона приняли меры безопасности в период пиковых температур.
По данным регионального управления РСЧС, ограничения введены 24 июля 2026 года в период с 09:00 до 22:00. Главным фактором стало повышение температуры воздуха свыше 32 °C, при которой тяжеловесный транспорт способен разрушить сильно нагретый асфальт.
Водителям большегрузов рекомендуется планировать поездки в прохладные часы суток.
Список перекрытых трасс федерального значения
Ограничение проезда касается ключевых магистралей области:
- ФАД «А-310» (Челябинск — граница с Республикой Казахстан);
- ФАД «Р-254» «Иртыш»;
- ФАД М-5 «Урал».
Дорожные службы продолжают следить за ситуацией и состоянием полотна на всех опасных участках.