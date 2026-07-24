Асфальт плавится: на трассах Челябинской области экстренно останавливают фуры

РСЧС: на трассах Челябинской области экстренно останавливают фуры из-за жары

Общество

Экстремально высокая температура воздуха вынудила экстренные службы ввести временные ограничения для тяжеловесного автотранспорта в Челябинской области. Чтобы уберечь асфальтовое покрытие от деформации, движение тяжелых фур по ключам федеральным трассам приостановлено, пишет URA.RU.

Причины и временные рамки ограничений

Власти региона приняли меры безопасности в период пиковых температур.

По данным регионального управления РСЧС, ограничения введены 24 июля 2026 года в период с 09:00 до 22:00. Главным фактором стало повышение температуры воздуха свыше 32 °C, при которой тяжеловесный транспорт способен разрушить сильно нагретый асфальт.

Водителям большегрузов рекомендуется планировать поездки в прохладные часы суток.

Список перекрытых трасс федерального значения

Ограничение проезда касается ключевых магистралей области:

  • ФАД «А-310» (Челябинск — граница с Республикой Казахстан);
  • ФАД «Р-254» «Иртыш»;
  • ФАД М-5 «Урал».

Дорожные службы продолжают следить за ситуацией и состоянием полотна на всех опасных участках.

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