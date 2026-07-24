Гроб с сюрпризом: на похоронах в Алтайском крае родственники опознали чужое тело

В Славгороде Алтайского края прощальная церемония превратилась в сцену из фильма ужасов — скорбящие увидели в гробу незнакомое лицо, а когда выяснилось, что их родственницу уже предали земле чужие люди, шок перерос в судебный иск. Об этом сообщает Lenta.ru.

Российская семья готовилась к последнему прощанию, но в самый ответственный момент ритуала заметила странное несоответствие: в гробу лежала женщина, которую никто из них не узнал. Поначалу подумали — ошибка в макияже или последствия похоронных процедур, но сходство было настолько призрачным, что родственники потребовали объяснений.

И тогда открылась жуткая правда: их покойную по ошибке выдали другой семье, и та, ничего не заподозрив, уже захоронила тело на местном кладбище. Перепутали две женщины — теперь не разобрать, чья именно родственница покоится под чужим памятником.

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