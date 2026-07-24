«Часы Cartier за ₽1,8 млн и кольцо Bvlgari»: во сколько обошелся новый образ жены Петросяна?

Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», образ этого выхода обошелся в около ₽3,4 млн. В него вошли: юбка (примерно ₽25 тысяч), балетки Chanel (₽85 тысяч), жакет (около ₽10 тысяч) и клатч Zara (почти ₽5 тысяч). Однако основную часть стоимости составили аксессуары: часы Cartier оценили в ₽1,8 млн, кольцо Bvlgari — в ₽930 тысяч, а сумка Chanel — почти в ₽570 тысяч. В сумме получилось около ₽3,4 млн.

Ранее Татьяна уже делилась с подписчиками, что считает своего мужа идеальным мужчиной, но на этот раз она просто блистала в дорогом наряде, не нуждаясь в словах. Поклонники оценили ее элегантность и чувство стиля, а модные эксперты отметили, что образ был продуман до мелочей.

Ранее Татьяна Брухунова раскритиковала людей за незнание театрального этикета.