Меган Маркл осудили за фото у поместья принцессы Дианы

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, вновь оказалась под прицелом общественной критики. На этот раз поводом стала публикация семейного снимка, сделанного на территории поместья Алторп-Хаус — родового имения семьи Спенсеров, где выросла принцесса Диана, пишет RadarOnline.

На фото запечатлены принц Гарри и их дети — семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет. Пейзаж на снимке практически идентичен кадрам с официальной страницы поместья, и, предположительно, семья направлялась к месту захоронения Дианы.

Публикация вызвала шквал критики. Пользователи соцсетей обвинили Меган в неуважении к памяти принцессы, отметив, что такой личный момент не стоило выставлять на всеобщее обозрение.

«Как неуважительно. То, что должно оставаться глубоко личным, она выкладывает на своей публичной платформе, чтобы весь мир увидел. Меган хотела, чтобы все знали, что она была на могиле Дианы», — написал один из комментаторов.

Скандал подогревают слухи о том, что визит Сассексов к могиле Дианы может быть частью документального фильма, который они снимают к 30-й годовщине ее гибели. Косвенным подтверждением этих слухов стало закрытие Алторп-Хауса для публики 10 и 11 июля — именно в эти дни Гарри и Меган с детьми посещали поместье.

Ранее сообщалось, что принц Уильям больше не хочет видеть брата — принца Гарри.